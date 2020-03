Coronavirus, Chiara Ferragni esulta su Twitter: terapia intensiva costruita in 8 giorni. Continuate a donare

SOCIAL

Coronavirus, Lautaro non smette di allenarsi: flessioni insieme alla sexy fidanzata VIDEO

Allenamento in quarantena per il giocatore dell'Inter Lautaro Martinez. Costretto anche lui a casa per l'emergenza Coronavirus, il Toro nerazzurro non smette di tenersi in forma, insieme alla sexy fidanzata. In un video su Instagram Lautaro è alle prese con le flessioni, aiutato dalla bellissima Agustina. L'attaccante argentino non è nuovo a pubblicare attimi della sua vita privata sui social: ...