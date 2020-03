Coronavirus, Adriana Volpe: messaggio con video agli ex coinquilini del Grande Fratello vip 4 dopo il lutto

Post di Adriana Volpe, un video che commuove, per gli amici del Grande Fratello vip 4. La conduttrice è uscita dalla Casa per via della morte del suocero Ernesto Parli, padre del marito Roberto, vittima del Coronavirus in Svizzera. Non prima di un saluto commosso ai coinquilini. Adriana Volpe è tornata adesso a ricordare la sua esperienza nel reality, riservando un messaggio ai suoi ex compagni di viaggio: nel video sui social raccoglie i momenti salienti del suo percorso nel reality show di Canale 5. Con un "grazie!".