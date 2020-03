Stasera in tv, film e programmi: cosa vedere lunedì 23 marzo 2020: torna Harry Potter, Stasera Italia su Rete4

Italiani in casa per l'emergenza Coronavirus, ma la programmazione di stasera, lunedì 23 marzo 2020, è particolarmente ricca. Il palinsesto prevede programmi e film di grande richiamo.

Stasera c'è "La concessione del telefono", adattamento cinematografico di un romanzo di Camilleri su Rai Uno (leggi qui). Si parlerà dell'emergenza Coronavirus nel programma di attualità "Stasera Italia" su Rete 4.

Tra i film ecco "La vita è una cosa meravigliosa" su Canale 5, "Pronti a morire" su Rai Movie e poi il fenomeno dell'ultima settimana con ascolti davvero importanti: la saga di Harry Potter. Il film di oggi è "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" su Italia Uno.

Rai Uno 21.25 – La concessione del telefono – C'era una volta Vigata (Film storico)

L'ultima sceneggiatura scritta da Andrea Camilleri prima della sua scomparsa. La pellicola è ambientata nell'Ottocento nella cittadina siciliana di Vigàta, frutto dell'immaginazione dello scrittore, un luogo arroccato nelle proprie credenze popolato da arrivisti.

Rai Due 21:20 – Stasera tutto è possibile (Show)

Dopo lo stop alla produzione di "Made in Sud", in onda in replica lo show condotto da Stefano De Martino e che vede protagonisti comici e personaggi dello spettacolo sfidarsi in prove di canto, ballo ed improvvisazione.

Rai Tre 21:20 – In arte Mina (Documentario)

Rai Movie 21:10 – Pronti a morire (Film Western)

Rete 4 21:25 – Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Canale 5 21:21 – La vita è una cosa meravigliosa (Film commedia)

Italia Uno 21:20 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Film fantastico)

Il terzo capitolo della saga di Herry Potter racconta una nuova impresa del giovane mago che, al terzo anno della scuola di magia di Hogwarts, dovrà combattere contro il pericoloso Sirius Black, scappato dalla prigione di Azkaban.

La5 21:10 – Rosamunde Pilcher: Le onde del passato (Film sentimentale)

La7 21:15 – Speciale TG La7 – Trincea in Corsie (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Show)

Sky Cinema Uno 21:15 – Cetto c'è, senzadubbiamente (Film commedia)