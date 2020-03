Coronavirus, Live - Non è la d'Urso: raddoppio del programma rinviato. Barbara d'Urso: "Siamo troppo pochi"

Nessun raddoppio di Live - Non è la d'Urso. Il programma, oltre alla domenica sera, doveva essere mandato in onda - in questi tempi di drammatica emergenza Coronavirus - anche il martedì a partire da domani 24 febbraio, come annunciato da Mediaset (leggi). Raddoppio di Live rinviato tanto che Barbara d'Urso ha informato e giustificato in tv ieri sera: "non ce la facciamo, siamo troppo pochi". La conduttrice ha detto che "non siamo in grado di garantire produttivamente e organizzativamente di essere dopodomani in onda".

Ha ancora specificato: "Voi sapete che, qualche giorno fa, Mediaset ha fatto un comunicato dicendo che Live non è la d'Urso sarebbe andato in onda anche al martedì sera. Quindi avremmo raddoppiato. Io, con molto orgoglio, ho accettato questa richiesta da parte del mio Editore, dal direttore generale Mauro Crippa. Naturalmente siamo qui a disposizione. Devo confessarvi una cosa, man mano che passano i giorni, qui al centro di produzione di Milano diventa sempre più complicato. Siamo sempre di meno, dobbiamo rinunciare anche a delle telecamere, ai cameraman, ai tecnici. Lo ripeto, io sono a disposizione e faccio quello che mi chiede l'azienda ma non questo martedì, probabilmente la settimana prossima. Vedremo. Dipende da quanti rimaniamo qua."