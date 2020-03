Coronavirus, lacrime di Mara Venier a Domenica In nello studio vuoto: piange sulle immagini di Gianna Nannini

Domenica In è andata in onda domenica 22 marzo 2020. Mara Venier ha pianto in apertura del programma nello studio vuoto. La conduttrice ha annunciato e mandato in onda una clip con le immagini degli abbracci tra lei e i suoi tanti ospiti della domenica pomeriggio su Rai1. Scorrono quelle di Renato Zero, Gigi D'Alessio, da Gabriel Garko. Poi ecco Gianna Nannini. È proprio sulle immagini della rockstar di Siena che Mara Venier non riesce a trattenere la commozione e si lascia andare alle lacrime.

La conduttrice aveva appena dato il benvenuto ai telespettatori con un un toccante discorso. Venier ha detto: "Di solito si comincia sempre in allegria, musica, ma stavolta iniziamo in maniera diversa. Volevo essere qui con voi, vicina a tutte quelle persone che stanno soffrendo, quelle che stanno male, quelle che hanno perso qualcuno. Per me è stranissimo essere qui in questo studio vuoto e ringrazio tutti i miei collaboratori che sono qui con le mascherine per garantire il servizio pubblico. Io sono abituata a toccare, abbracciare le persone, sono molto carnale nei miei rapporti. Per un po' di tempo non potremo abbracciarci, ma io spero che torneremo presto a farlo".