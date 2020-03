Stasera in tv, programmi e film di domenica 22 marzo 2020: Barbara d'Urso su Canale 5, Bella da morire (Rai1)

Una serata con programmi e film quella di oggi, domenica 22 marzo 2020. Gli italiani sono costretti a casa per rispettare le disposizioni sull'emergenza Coronavirus, ma si trovano in buona compagnia davanti al televisore con programmazioni ricche di tutte le emittenti.

Film e programmi TV di primo piano nei palinsesti. Spicca la seconda avvincente puntata della fiction "Bella da morire" su Rai Uno, mentre su Canale5 va in onda regolarmente "Live non è la D'Urso". Su Rai2 approfondimenti sul Coronavirus e ospiti con Che tempo che fa. Su La7 Non è l'Arena. Dicevamo dei film: ce ne sono di ogni tipo. Da "The Post" su Rai Tre a "What women want – Quello che le donne vogliono" su Rete 4.

Rai Uno 21:25 – Bella da morire (Serie tv)

Eva potrà andare avanti con le indagini sulla morte di Gioia grazie a nuovi e importanti sviluppi: una testimonianza importante, infatti, rende colpevole Graziano Silvetti, amante e manager della ragazza.

Rai Due 21:05 – Che tempo che fa (Programma d'approfondimento)

Rai Tre 21:45 – The Post (Film storico)

Scandalo dei Pentagon Papers: pubblicazione di importanti documenti che hanno fatto vacillare il governo americano negli anni Settanta.

Rai Movie 21:10 – Belle & Sebastien – L'avventura continua (Film d'avventura)

Rete 4 21:27 – What women want – Quello che le donne vogliono (Film commedia)

A causa di una scossa elettrica, Nick riesce a leggere nella mente delle donne. Questo gli offre la possibilità di diventare il loro idolo e di accontentare tutti i loro più profondi desideri, ma anche di scoprire cose che mai avrebbe voluto sapere.

Canale 5 21:20 – Live non è la D'Urso (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:20 – Jack Reacher – Punto di non ritorno (Film thriller)

La5 21:10 – Un amore improvviso (Film commedia)

Diana e Seth non stanno più insieme e vorrebbero non doversi vedere mai più. Purtroppo per loro, però, sono costretti a passare del tempo insieme per gestire una vigna lasciata in eredità ad entrambi.

La7 21:15 -Non è l'Arena (Programma d'approfondimento)

In collegamento con esperti virologi, scienziati, politici ed economisti, Massimo Giletti analizza i primi effetti del Coronavirus sull'Italia sotto diversi punti di vista.

TV8 21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (Reality game)

Sky Cinema Uno 21:15 -Dark Hall (Film horror)