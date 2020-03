Coronavirus, Domenica In con Mara Venier torna in onda domenica 22 marzo . Pronte sorprese: anticipazioni

Mara Venier torna in onda con Domenica In, domani domenica 22 marzo 2020. Appuntamento su Rai1 con Mara Venier dopo lo stop della domenica precedente per l'emergenza Coronavirus.

Il programma, nella pagina Facebook, annuncia che tipo di appuntamento sarà quello di domani. Non manca di certo la creatività. "Mandateci un video di voi che cantate coi vostri figli nella nostra casella dei messaggi privati qui su Facebook (Messanger)!

Alcuni di questi li manderemo in onda nel corso della puntata di domani", si legge nel post. Non resta che aspettare domani, il programma comincia, come sempre su Rai 1, alle ore 14.