Coronavirus, il Festival di Spoleto alza il sipario nelle case degli italiani. Spettacoli su Raiplay

Proserpine, Don Giovanni, Il Minotauro e Le nozze di Figaro sono alcune delle opere prodotte dal Festival di Spoleto pronte ad alzare il sipario su Raiplay. Il Due Mondi, grazie all'accordo con la piattaforma televisiva, propone in questo periodo al grande pubblico i titoli on demand. Una delle iniziative culturali di grande pregio che possono essere fruite in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus. Il festival, creato da Gian Carlo Menotti, è in programma, salvo avvisi contrari, dal 26 giugno al 12 luglio a Spoleto sotto la direzione di Giorgio Ferrara. L'edizione 2020 è la 63esima. Dal prossimo anno la manifestazione cambierà direzione e a Ferrara subentrerà Monique Veaute.