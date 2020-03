Adriana Volpe, il messaggio dopo la morte del suocero Ernesto Parli: "Mondo in ginocchio ma andrà tutto bene"

E' morto il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli e la conduttrice si è risolta ai suoi fan attraverso Instagram con un messaggio.

L'ex presidente del Chiasso, padre del marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, era risultato positivo al Coronavirus.

Adriana Volpe, uscita all'improvviso dalla Casa dopo aver salutato tra le lacrime i coinquilini del Grande Fratello vip 4, adesso si rivolge all'esterno in un post del social: "In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia. Adriana"