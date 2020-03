E' morto Kenny Rogers, simbolo della musica country. Trovato senza vita nella sua abitazione

E' morto Kenny Rogers, considerato una icona della musica country. L'artista, secondo quanto si apprende dai media statunitensi che hanno riportato la notizia, è morto la notte scorsa all'età di 81 anni.

Per approfondire leggi anche: Mondo della musica in lutto per Tom Petty

L'annuncio della scomparsa di Kenny Rogers è arrivato dalla sua famiglia, secondo quanto riportano i media americani. Rogers, che viveva nello Stato della Georgia, è deceduto per "cause naturali" nella sua abitazione.

Rogers è stato anche fotografo e attore statunitense, membro della Country Music Hall of Fame.

Tra le sue canzoni più note sono da ricordare The Gambler, Lucille, Lady e Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), contenuta nella colonna sonora de Il grande Lebowski dei fratelli Coen.

Ha ricoperto il ruolo di attore in numerosi film ed è comparso in spettacoli televisivi. Il suo nome è legato anche alla proprietà di una catena di ristoranti in franchising chiamata Kenny Rogers Roasters. Nel 1983 ha duettato con Dolly Parton nella canzone Islands in the Stream (scritta dai Bee Gees).