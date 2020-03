Ascolti tv, Don Matteo 12 vola con l'ultima puntata: oltre 7 milioni nella serata di giovedì 19 marzo 2020

Mentre ci si interroga sulla nuova serie, se ci sarà o meno la numero 13 (leggi), l'ultima puntata di "Don Matteo 12", la fiction girata in Umbria, vola negli ascolti. Un autentico trionfo quello del parroco di Spoleto nella serata tv di ieri, giovedì 19 marzo 2020.

Rai1 totalizza 7.3 milioni di spettatori netti per il 26.5% di share con Don Matteo. Il secondo programma più visto è stato il film "Benvenuti al Nord" con Claudio Bisio e Alessandro Siani: 3.220.000 spettatori pari all’11.94% di share. "King Arthur: il potere della spada" è stato visto da 1.826.000 spettatori netti per il 6.38% di share.

Il talk show "Dritto e Rovescio", il talk show di Paolo Del Debbio in onda su Rete4 ha realizzato 1.554.000 spettatori con il 6.57% di share. "Piazza Pulita", in onda su La7, è stata la scelta di 1.356.000 spettatori netti per il 5.79% di share.

Il film su Rai2 "Attacco al Potere – Olympus has Fallen" ha conquistato l'attenzione di 1.255.000 spettatori pari al 4.34% di share.