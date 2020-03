Televisione, Rai Sport Classic: oggi 20 marzo 2020 le finali dell'Italia a Euro '68 e a Mexico '70

Calcio in tv per gli appassionati. La programmazione di RaiSport Classic, oggi venerdì 20 marzo 2020, propone alle 16, Italia-Jugoslavia, la finale del Campionato Europeo del 1968, giocata il 10 giugno all'Olimpico di Roma, ripetizione di quella, terminata 0-0 di due giorni prima: per gli azzurri fu il primo, e finora unico, titolo continentale della storia.

In chiusura, alle 22.00, l'atto conclusivo del Mondiale di Mexico '70, nel quale una Italia stremata dopo la semifinale contro la Germania si arrende al Brasile di Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Carlos Alberto: una delle più forti selezioni verdeoro di ogni tempo.

In mezzo, nel corso del pomeriggio il match di pugilato Benvenuti-Rodriguez, clou mondiale della riunione del novembre 1969 al Foro Italico, o il racconto dell'ottavo titolo italiano della Virtus Bologna, una delle squadre simbolo della pallacanestro italiano, fino alla parabola, leggendaria e straziante, di Gigi Meroni, la farfalla granata.