Stasera in tv, programmi e film di venerdì 20 marzo 2020: cosa vedere. Amici su Canale 5, Ulisse su Rai1

Cosa vedere in televisione stasera, venerdì 20 marzo 2020. Palinsesti ricchi di offerte per gli italiani che restano a casa a difendersi dal contagio da Coronavirus.

"Ulisse, il piacere della scoperta" va in ondo su Rai Uno, "Amici" è su Canale 5. Ma è una serata di film e fra questi spicca la commedia con Claudio Bisio "La gente che sta bene" su Rai Tre. Film d'azione "Atomica bionda" su Italia Uno.

Una guida:

Rai Uno 21.25 Ulisse, il piacere della scoperta (Programma d'approfondimento culturale)

Viaggio attraverso le bellezze artistiche del nostro Paese. Questa sera, Alberto Angela ci svela i segreti nascosti della Cappella Sistina e dei protagonisti che nel tempo, hanno contribuito alla sua realizzazione e hanno voluto la sua trasformazione.

Rai Due 21.05 The good doctor (Serie tv)

Rai Tre 21.45 La gente che sta bene (Film commedia)

Rai Movie 21.10 Saving Mr Banks (Film commedia)

Rete 4 21.27 Quarto grado (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21.20 Amici di Maria De Filippi (Talent show)

Italia Uno 21.20 Atomica bionda (Film d'azione)

La5 21.10 Orgoglio e pregiudizio (Film commedia)

La7 21.15 Propaganda live (Programma d'approfondimento)

TV8 21.30 Italia's Got Talent, best of 5 (Programma d'intrattenimento)

Sky Cinema Uno 21.15 Amici di letto (Film commedia)