Prima tv, "Io, Leonardo" con Luca Argentero su Sky. Voce narrante Francesco Pannofino

Su Sky Cinema Due, in prima tv, sabato 21 marzo alle 21.15 andrà in onda “Io, Leonardo”, con Luca Argentero. La sceneggiatura nasce dal “Trattato della pittura e da altri scritti” di Da Vinci, raccontata in una sorta di monologo attraverso la voce narrante di Francesco Pannofino. Nel cast anche Massimo De Lorenzo (Ludovico il Moro) ed Angela Fontana (Cecilia Gallerani). La voce narrante è di Francesco Pannofino. La direzione artistica è di Cosetta Lagani. La sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri, Il direttore della fotografia è Daniele Ciprì. I costumi sono firmati dal due volte candidato all'Oscar, Maurizio Millenotti. La scenografia è di Francesco Frigeri. La regia è affidata a Jesus Garces Lambert, già regista di “Caravaggio - l'Anima e il Sangue

La consulenza scientifica è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna. “Il film vuole narrare - si legge nelle note di regia - la tormentata, ossessiva ricerca di Leonardo: genio per noi forse scontato, ma qui restituito come un uomo in lotta costante per farlo emergere al meglio”.