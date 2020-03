Don Matteo 13, il regista Alemà frena: il post che mette in allarme i fan della fiction girata in Umbria

Don Matteo 13, la nuova edizione della fiction girata in Umbria forse si farà. Anzi, no. Almeno a sentire il regista della fortunata serie tv con protagonista il parroco di Spoleto e che mostra, su Rai1, gli scorci unici della regione più verde d'Italia. C'è un fatti un post, su Instagram, che ha messo in allarme i fan.

Il regista Cosimo Alemà, sul profilo del social, ha ringraziato tutti ed è stato piuttosto lapidario. Quella andata in onda ieri sera, giovedì 19 marzo 2020, è stata l'ultima puntata della serie tv numero 12 sì, ma anche in assoluto. “Ho avuto il grande privilegio di girare l’ultima puntata di Don Matteo. Non intendo l’ultima puntata di questa stagione ma l’ultima in assoluto, perché questa 12 è anche l’ultima stagione”, dice testualmente nel post. Si attendono sviluppi. Don Matteo ha dalla sua ascolti altissimi e le dichiarazioni degli attori del cast (i principali) sembravano più che possibiliste su una nuova edizione.