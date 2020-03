Don Matteo 13, arrivano le prime anticipazioni sulla nuova stagione della fiction girata in Umbria

Terminata ieri sera la stagione 12 di Don Matteo (fortunatissima), ci si interroga sul futuro, sulle possibilità di poter vedere Don Matteo 13. In questo senso qualche anticipazione sulla serie tv c'è, anche se non è certo questo il tempo dei progetti. Le intenzioni, almeno a sentire gli attori protagonisti della fiction, sono quelle di una disponibilità a proseguire e tutto fa intendere che la serie tv girata in Umbria e segnatamente a Spoleto, ci sarà.

Nino Frassica, Nathalie Guetta e lo stesso Terence Hill (Don Matteo), sono pronti per una nuova stagione.

“Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E Don Matteo, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito”, aveva detto Terence Hill a Tv Sorrisi e Canzoni in una intervista. Nino Frassica, inizialmente più frenato, si è sbilanciato dicendo che “probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il sì definitivo”.

Nathalie Guetta in una recente intervista ha affermato sul destino del programma che “nessuno lo sa, girano tante voci, anche contrastanti. Io propenderei verso il sì, il mio istinto almeno mi dice che sarà così”, in attesa dell'ufficialità, la storia del parroco di Spoleto si gode un altro bel pieno di ascolti su Rai1, una spinta in più (anche e soprattutto questa) a proseguire.