Achille Lauro, il 3 aprile esce il nuovo singolo: si intitola "16 marzo"

Si intitola "16 marzo" il nuovo singolo di Achille Lauro. Un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici, nostalgici, che uscirà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 3 aprile per ElektraRecords/Warner Music, l’etichetta di cui l’artista è direttore creativo. A dare l’annuncio è stato lo stesso Lauro sui suoi profili social, scrivendo qualche giorno fa: "Questa notte ho scritto una lettera a una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me". Dopo l’happening di gennaio in Piazza Duomo a Milano e la performance art sanremese, Achille Lauro continua a sorprendere e a rinnovarsi in un’ottica di interdisciplinarità artistica. Non solo cantante, icona di moda e performer, ma anche direttore creativo di Elektra Records, ruolo che gli consente l’ascesa all’Olimpo della discografia internazionale e la direzione creativa dei suoi nuovi progetti artistici. Ancora una volta, Achille Lauro inserisce una data all’interno del titolo di un suo brano, benché vada oltre ogni limite temporale. Quello di Achille Lauro è un percorso di continua ricerca, evoluzione e crescita. È stato inoltre inserito da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro in Italia nella sezione Music.