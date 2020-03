Ultras dal 20 marzo 2020 su Netflix il film d'esordio di Francesco Lettieri: trama, cast e trailer

Sarà disponibile su Netflix da venerdì 20 marzo 2020 il film d'esordio di Francesco Lettieri, Ultras. Ecco trama, cast e il trailer del film (clicca qui per il video). A quasi cinquant’anni Sandro è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida, la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta. Ultras è la storia della loro amicizia, di una fede e di un amore scanditi dalle ultime settimane di un campionato di calcio. Nel cast Aniello Arena è Sandro; Ciro Nacca è Angelo; Simone Borrelli è Pechegno; Daniele Vicorito è Gabbiano; Salvatore Pelliccia è Barabba e Antonia Truppo è Terrt.