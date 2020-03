Stasera in tv, il film thriller "Attacco al potere" su Rai2 giovedì 19 marzo in prima serata. Cast d'eccezione

Film per gli italiani costretti a casa per l'emergenza Coronavirus. Una prima serata con un "classico" del thriller, è quella di stasera, giovedì 19 marzo, su Rai2. Alle ore 21.20 è in programma “Attacco Al Potere - Olympus Has Fallen”, regia di Antoine Fuqua. Un film con un grande cast: Aaron Eckhart, Gerard Butler e Morgan Freeman.

TRAMA Un gruppo di estremisti nord coreani mette a segno un audace agguato in pieno giorno alla Casa Bianca, oltrepassando l’edificio e prendendo in ostaggio il Presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e il suo staff all'interno dell’impenetrabile bunker presidenziale sotterraneo. Il loro obiettivo è quello di mettere sotto scacco l’intera nazione degli Stati Uniti. L’unica speranza per evitare la catastrofe è Mike Banning (Gerard Butler), l'ex responsabile della sicurezza il quale, rimasto l’unico membro dei Servizi Segreti ancora vivo nell’edificio assediato, diventerà gli occhi e le orecchie del Portavoce della Casa Bianca Allan Trumbull (Morgan Freeman) e dei suoi consiglieri.