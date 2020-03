Coronavirus, interrotte le riprese di Beautiful. In Usa il set chiude per la prima volta dopo 33 anni

Coronavirus, anche la soap americana Beautiful costretta a interrompere le riprese: negli Stati Uniti il set chiude per la prima volta dopo 33 anni. Dal 1987, infatti, le riprese non si sono mai fermate. Lo stop per adesso è previsto per due settimane. La sospensione delle riprese è stata voluta dal sindaco di Los Angeles, Eric Garetti, che ha anche disposto la chiusura di bar e ristoranti. La CBS ha deciso quindi di adottare tutte le precauzioni possibili anche per i suoi set, compreso quella della famosa soap. Teoricamente la decisione non dovrebbe avere, almeno per il momento, ripercussioni nella programmazione in Italia dove stanno ancora andando in onda episodi registrati in precedenza.