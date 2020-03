Elena Santarelli si confessa da Maurizio Costanzo: l'amore per Corradi e la malattia del figlio, poi guarito

L'infanzia a Latina, l'amore per il calciatore Bernardo Corradi, l'alta moda, poi la grande paura e la battaglia per il figlio Giacomo, costretto a combattere contro una malattia terribile che ovviamente ha sconvolto la vita di tutta la famiglia. Battaglia vinta dopo mesi di sacrifici, di fatica, di sofferenza. Elena Santarelli domani 19 marzo, alle ore 23.20 si racconta su Canale 5 nella seconda puntata de L'intervista, il talk one to one ideato e condotto da Maurizio Costanzo. La showgirl ripercorrerà le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, ma anche i passaggi fondamentali della sua vita privata, dall'intenso rapporto con Bernardo Corradi alla nascita dei due figli, alla vicenda della malattia del piccolo.

