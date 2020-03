Il messaggio di Vasco Rossi con le parole di "Vivere" per incoraggiare gli italiani

"VIVERE... o sopravvivere....senza perdersi d’animo mai, e combattere e lottare contro tutto contro!": è il messaggio che Vasco Rossi ha postato su Instagram per incoraggiare gli italiani e i suoi fans in un momento difficile, come quello che il nostro Paese sta vivendo per l'emergenza Coronavirus. La foto scelta dal Blasco è quanto mai emblematica: lui sul palco e, in primo piano un tricolore. Il Comandante è particolarmente attivo in questi giorni sui social: è di due giorni fa un'immagine (leggi la notizia) in cui incoraggia gli italiani a rispettare la regola di restare a casa. "Un libro ti fa sentire più sicuro", aveva scritto a corredo della foto in cui, a piedi scalzi e sul balcone di casa, era assorto nella lettura.