Bobby Solo compie 75 anni, gli auguri dell'amico Red Ronnie: "E' ancora un punk"

Bobby Solo spegne 75 candeline. Il cantautore di Una lacrima sul viso è infatti nato a Roma il 18 marzo del 1945. Tra i primi a fargli auguri nella mattina del 18 marzo l'amico Red Ronnie dai suoi profili social: "Bobby Solo compie 75 anni ma è ancora un punk, anche se le sue radici sono negli anni '60". Per il modo di vestire e il suo ciuffo ribelle, come Little Tony è stato spesso accostato a Elvis Presley. Proprio il cantante americano per lui è stato un modello da seguire sia per il look sia per lo stile musica. La sua carriera è costellata di successi indimenticabili, come Se piangi se ridi, Zingara, Non si cresce mai.