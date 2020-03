Coronavirus, Le Iene tornano in onda il 9 aprile dopo il caso di contagio e intanto fanno un annuncio Video

Tornano le Iene. L'ultima puntata del programma è andata in onda il 5 marzo scorso, poi è arrivato lo stop a causa di un caso di contagio da Coronavirus (leggi). Le Iene torneranno in onda dal prossimo giovedì 9 aprile in prima serata su Italia 1. Lo hanno annunciato i conduttori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sui social, lanciando l'operazione Quarantena League, un torneo di calcio virtuale al quale prenderanno parte, direttamente da casa loro, molti calciatori del presente e del passato. Si comincia giovedì 19 marzo. Ecco di cosa si tratta.

#QUARANTENALEAGUE Abbiamo chiamato i più grandi giocatori per il primo torneo di calcio online de Le Iene! Prima regola per giocare: restare in casa. @lapinella e @NicoSavi ci spiegano chi scenderà in campo in pantofole e joystick e come seguirli! Dalle 12 in diretta su Facebook pic.twitter.com/p9kaDO9KwJ