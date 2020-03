Coronavirus, imitazione di Morgan a Striscia la Notizia: la canzone con Bugo diventa a tema Covid-19. Il video

Coronavirus, la canzone di Morgan e Bugo a Sanremo diventa occasione di parodia e satira a Striscia la Notizia. Nella puntata di martedì 17 marzo 2020 del programma di Canale 5, infatti, un inedito Morgan ha raccontato dove sta trascorrendo questi giorni di forzata clausura dopo aver subito lo sfratto dalla sua casa: "Mi tocca fare il tour dei negozi di alimentari altrimenti non so dove dormire. Ieri ho dormito tra una baguette e tre panini all'olio". Inoltre il finto artista ha intonato per Striscia una nuova e inedita versione della sua canzone sanremese dedicata a Bugo (qui nel video): "Le brutte sanzioni dell'amministrazione se ti beccano in giro da mattina a sera. Ringrazia chi ti ha messo in questa casa. Ora rientra, però stammi a un metro perchè ci sono anch'io".