Grande Fratello vip 4, finale l'8 aprile. Quando andranno in onda le puntate, eliminazioni a catena

L'emergenza Coronavirus costringe la produzione del Grande Fratello vip 4 a stringere i tempi per arrivare alla conclusione del programma. La finale del reality andrà in onda mercoledì 8 aprile. La data è stata ufficializzata in un comunicato postato sui social del Gf Vip 4. Stasera, mercoledì 18 marzo, è prevista una nuova puntata del reality (leggi qui) e quelle che rimangono per arrivare alla finale, a quanto si apprende, andranno in onda su Canale 5 di mercoledì.

I concorrenti dovranno salutare la Casa del GF Vip 4 tra tre settimane e questo ha costretto Mediaset a pensare a una serie di eliminazioni a catena anticipate che consentiranno di definire la rosa dei finalisti con largo anticipo rispetto al previsto. Si comincia da questa sera con doppia eliminazione e primo finalista.