Stasera in televisione: Assassinio sull'Orient Express su Rai1. Prima visione tv mercoledì 18 marzo 2020

Appuntamento molto atteso stasera in tv con gli italiani a casa per l'emergenza Coronavirus. Cast stellare per il film che Rai1 propone mercoledì 18 marzo, in prima serata (ore 21.259 e in prima visione tv, Assassinio sull'Orient Express (2017).

Si tratta di una rivisitazione cinematografica del celebre "Murder on the Orient Express" di Agatha Christie, con attori del calibro di Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, Olivia Colman e Kenneth Branagh che oltre ad interpretare l'arguto detective Hercule Poirot firma anche la regia. Tra i produttori spicca invece il nome di Ridley Scott.

TRAMA Tratto da uno dei più famosi romanzi della regina del Giallo, il film racconta l’assassinio di un ricco uomo di affari dal torbido passato, ucciso in circostanze misteriose mentre viaggia da Parigi ad Istanbul sul mitico Orient Express. Per trovare il colpevole, il direttore del convoglio chiede aiuto ad Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.