Pechino Express 2020, vincono le Collegiali ma la tappa è a eliminazione: ecco la coppia che va fuori

Spoleto

E' partita la pulizia delle strade - LE FOTO

Sono stati avviati gli interventi di igienizzazione e pulizia delle strade di Spoleto a cura della Vus. Il primo blocco sta interessando il centro storico: già completate le operazioni in piazza del Mercato e in via Filitteria. L’azienda sta inoltre provvedendo a sanificare la frazione di San Giacomo.