Coronavirus, anche Piero Chiambretti risulta positivo. Ricoverato insieme alla mamma all'ospedale di Torino

Coronavirus, anche Piero Chiambretti sarebbe positivo al virus e ricoverato insieme alla mamma all'ospedale Maurizio di Torino. La notizia è stata diramata dal sito Dagospia che al momento non dà ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del noto presentatore televisivo. Il suo programma CR4- La Repubblica delle donne era stato già sospeso da Rete 4 in quanto prevede la presenza di ospiti in studio che nel corso della puntata commentano fatti di stretta attualità. Dopo Nicola Porro sarebbe il secondo conduttore Mediaset contagiato. Stando al sito BollicineVip, Mediaset avrebbe diramato un comunicato con il quale invita tutti coloro che abbiano avuto contatti con il conduttore a mettersi in quarantena. Sulla notizia, però, al momento non ci sono conferme ufficiali.