Coronavirus, Elettra Lamborghini lancia mascherina leopardata. Gratis per chi compra un capo della collezione

Il Coronavirus ha fatto scattare l'emergenza mascherine in tutta Italia. Mancano persino per i sanitari e nelle ultime ore si sono moltiplicati gli allarmanti appelli dei presidenti di regione. Non mancano invece le mascherine... alla moda. Le lancia la Elettra Lamborghini Collection, che propone i capi di abbigliamento firmati dalla cantante ed ereditiera. In pratica è sufficiente acquistare un qualsiasi pezzo della collezione 2020 per avere in omaggio la mascherina. Ovviamente non si tratta di un dispositivo sanitario, ma di un accessorio caratterizzato dall'ormai immancabile fantasia leopardata, diventata una delle caratteristiche della cantante del brano Musica (e il resto scompare).

Guarda anche Elettra Lamborghini, ballo erotico in casa: il video