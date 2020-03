Belen Rodriguez, foto completamente nuda. I fan: "Come sarebbe bello trascorrere la quarantena con te"

Belen Rodriguez pubblica su Instagram una foto in cui è completamente nuda e si accende la polemica. Alcuni utenti, infatti, la rimproverano, sostenendo che non è il momento per immagini del genere. Chiaro il riferimento alla pandemia da Coronavirus che sta investendo in maniera pesante tutto il mondo e che ha colpito in modo particolare proprio l'Italia. Ma tantissimi follower difendono la modella e showgirl argentina, convinti che debba essere libera di postare quello che vuole: la vita deve andare avanti, anche in un momento così difficile. E gli ammiratori si scatenano: "Come sarebbe bella la quarantena con te".

Polemiche a parte, la foto è molto particolare. Belen non indossa niente, è di profilo, seduta su una poltrona, si copre il seno con braccia e mani. Lo scatto è stato realizzato in penombra e quindi tanto si intuisce ma poco si vede.