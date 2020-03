Coronavirus, i musei più belli del mondo si possono visitare da casa. Tour virtuale tra i capolavori dell'arte

Coronavirus, i musei più belli del mondo si possono visitare anche stando a casa. Dal sito del Museo egizio di Torino si possono scoprire tutte le sale ristrutturate. Su Facebook, il direttore Christian Greco conduce dei videotour per raccontare gli oggetti della prestigiosa collezione con l'hashtag #LaCulturaCura. A Roma da non perdere i Musei vaticani: il catalogo online presenta le informazioni essenziali relative alle opere d’arte mobili (non agli ambienti, edifici, o loro decorazione) esposte lungo il percorso di visita. La Pinacoteca Brera di Milano permette di ammirare da vicino tutti i capolavori dell'arte mondiale che custodisce, così come la Galleria degli Uffici di Firenze offre immagini ad alta definizione dei capolavori delle mostre virtuali. Tour virtuali anche per il Louvre di Parigi mentre il British Museum di Londra rende visibile online la metà degli otto milioni di oggetti della sua collezione. Il Museo del Prado di Madrid ha deciso di incrementare la sua presenza virtuale proprio per venire incontro ai potenziali visitatori bloccati a casa dal rischio virus. Anche la collezione del Moma, il Metropolitan Museum di New York, è stata digitalizzata e si può visitare come una galleria digitale.