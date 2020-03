Coronavirus, l'annuncio di Mara Venier: "Domenica In torna in diretta su Rai1 domenica 22 marzo 2020"

La sospensione della programmazione in diretta di Domenica In, su Rai Uno, è durata solo una puntata, l'ultima. Quella di domenica scorsa 15 marzo 2020.

La sospensione del programma condotto da Mara Venier era stata annunciata alla vigilia della messa in onda e la conduttrice aveva commentato sui social la decisione dell'azienda (leggi qui) avvenuta in piena emergenza Coronavirus.

Mara Venier adesso torna con la sua Domenica in, in diretta da domenica prossima 22 marzo, dopo questa sospensione del programma per una puntata. Il programma era stato fermato per precauzione, pur in assenza di specifiche criticità. Lo ha anticipato la stessa conduttrice all'agenzia Adnkronos: "Si torna in diretta!!!", ha detto Mara.