Coronavirus, #iorestoacasa anche per Diletta Leotta. Seno in bella vista, ma ai piedi solo calzini

Anche Diletta Leotta si lancia nello smart working ma lo fa a modo suo: con un abbigliamento incredibilmente sexy che fa girare la testa a fan e follower, visto che, tanto per cambiare, le fotografie finiscono sui suoi profili social. Anche lei, come la maggior parte degli italiani, è costretta a rimanere in casa. Computer, penna in mano ed evidenziatori, si lancia nel lavoro casalingo. E come si presenta alla sua scrivania improvvisata? Pantaloncini cortissimi e attillati che esaltano le sue gambe, body che fatica a contenere il prosperoso seno e giacca. Niente tacchi. Ai piedi solo calzini. Stringato il post: "Lunedì, smart working. #iorestoacasa.

Lo smart working di Diletta Leotta: il video