Giovedì 19 marzo alle 21,25 andrà in onda l'ultima puntata di Don Matteo 12. La serie tv di Rai 1 girata in Umbria avrà per titolo "Non desiderare la donna d'altri". La trama dell'appuntamento finale con la serie tv interpretata da Terence Hill e Nino Frassica si apre con il ritrovamento del corpo di una donna nella casa di Sergio. Tutti gli indizi sono contro di lui ma Anna, la capitana dei carabinieri di Spoleto, crede nella sua innocenza al contrario di Marco, il pm, che la spingerà a scavare a fondo nella vita dell'ex carcerato.

In canonica, invece, arriva la notizia che il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare cardinale, con la prospettiva inevitabile di dover lasciare Spoleto. Il maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo escogitano allora un piano per mettere il prete investigatore in cattiva luce con il nunzio apostolico arrivato a Spoleto. Resta da stabilire se ci riusciranno.