Non è l'Arena, stasera domenica 15 marzo 2020 su La7: le anticipazioni del programma di Massimo Giletti

Nuovo appuntamento, stasera domenica 15 marzo su La7, con Non è l'Arena. Le anticipazioni fornite sulla pagina Facebook del programma condotto da Massimo Giletti e che andrà in onda a partire dalle ore 20.35, mettono al centro il Paese che si sta difendendo dall'avanzare del Coronavirus.

Verrà quindi, come annunciato, seguita in tempo reale la situazione d'emergenza causata dal Coronavirus, con la sanità che vienemessa a dura prova in tutto il Paese e il forte rischio che in molte zone del Sud le strutture ospedaliere possano non reggere la diffusione del contagio. Qui ecco il video con alcune delle anticipazioni.