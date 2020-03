C'è posta per te 2020, Giuseppe sorprende la mamma con Al Bano e Romina: lacrime e una confessione Video

Al Bano e Romina Power in una commovente puntata, l'ultima, di C'è Posta per te in onda su Canale5 sabato 14 marzo 2020. E' Giuseppe a stupire la mamma Cetty, un regalo speciale nel programma condotto da Maria De Filippi, per lei dopo la morte del fratello. Al Bano Carrisi e Romina Power consolano Cetty con regali affettuosi, una canzone e belle parole, incoraggiandola a vivere il presente, a non farsi prendere dal dolore. Un sostegno per guardare avanti, insomma

“Bisogna vivere nel presente, anche per il futuro tuoi nipoti e anche di tuo figlio… Ne so qualcosa anch’io…" confessa Romina.