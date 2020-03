Belen Rodriguez, foto super sexy in bikini su Instagram e battuta sul Coronavirus

Belen Rodriguez sfoggia sul suo profilo Instagram un'altra foto mozzafiato. Ancora una volta indossa un bikini della linea che disegna insieme alla sorella Cecilia: Me Fui. E la modella e showgirl argentina approfitta per fare una battuta legata all'epidemia di Coronavirus, parole che hanno il sapore dell'amarezza.

"Che poi - scrive infatti Belen nel post che accompagna l'immagine - me fui vuol dire me ne sono andata. Eh non si può". Non si può, ovviamente, a causa dell'epidemia che costringe tutti nella propria abitazione. E Belen è molto rigorosa da questo punto di vista. Tra le mura del suo appartamento si dedica alle sedute di ginnastica e negli ultimi giorni è letteralmente scatenata ai fornelli. Basta guardare il suo profilo Instagram per credere.