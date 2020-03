Live Non è la d'Urso in onda domenica 15 marzo 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso

L'emergenza Coronavirus non ferma Live Non è la d'Urso, in programma domani, domenica 15 marzo 2020 su Canale5.

La conduttrice ha datouna anticipazione su un argomento della puntata di Live - Non è la d’Urso. In studio si parlerà del presunto flirt tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, ex del comico Scintilla, ma sarà centrale la lettera di Nina Moric che lo accusa di mobbing psicologico e altri documenti inediti.

La puntata, in prima serata su Canale 5, andrà in onda senza pubblico e con meno ospiti del solito a causa dell'emergenza Coronavirus. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.