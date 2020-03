Coronavirus, programmi tv domenica 15 marzo: nuovo palinsesto Rai2 con una maratona di film

Domani, domenica 15 marzo 2020, sono previsti tre film per il pomeriggio di Rai2, domenica prossima, 15 marzo. Una autentica maratona per gli italiani chiusi a casa per evitare contagio da Coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Domenica In in onda su Rai1

Alle ore 14 “Il fiume della vita: Yukon”, storia ambientata lungo le rive del fiume artico, in Nordamerica. A seguire, alle 15.30 le vicende romantiche di “Amore tra i rami” e alle 18.05 il rocambolesco tv movie “La mia pazza avventura nella giungla”.

In “Il fiume della vita: Yukon” Annika è una cercatrice d’oro che si è ritirata a vivere sulle rive del fiume Yukon, in Canada. La tranquillità della sua vita solitaria viene sconvolta dall’arrivo di Daniel, della madre Lisa, della sua ex-moglie Frauke e del figlio Linus che si rifugiano nella sua casa per trovare riparo da una tempesta. La famiglia è volata in Canada per realizzare il sogno di Daniel di vivere l’avventura dei cercatori d’oro. Ora, però, la famiglia si ritrova a fronteggiare la natura selvaggia del Canada senza alcuna preparazione. Annika decide di aiutarli quando scopre che i quattro hanno perso tutto, compresa la borsa con le pillole salvavita di Daniel, senza le quali per Daniel inizia una corsa contro il tempo.

In “Amore tra i rami” Aimie Roarke è sempre in cerca di una causa per cui combattere, mettendo anima e corpo in battaglia all'insegna dell'altruismo e del bene collettivo. L'amata quercia della sua piccola cittadina è destinata a essere abbattuta ma Aimie prende a cuore le sue sorti, decidendo di lottare per salvarla. Quando poi viene assunto l'affascinante paesaggista Kyle Sorenson per l'abbattimento, Aimie mette in scena la sua protesta salendo sull'albero. Quello che tra Aimie e Kyle inizia come uno scontro è destinato a trasformarsi in altro con la quercia a far da cupido.

In “La mia pazza avventura nella giungla” Eva, giovane addetta alle ricerche per un giornale di Amburgo, viene inviata a bordo di una nave portacontainer in partenza da Bangkok per effettuare un reportage. Durante la navigazione cade accidentalmente in mare e viene salvata da Nik, un uomo misterioso e affascinante che aveva già incontrato all’inizio del viaggio. Quando la nave di Nik viene sequestrata da una banda di pirati, lui ed Eva si ritrovano coinvolti in una serie di rischiose avventure che li porteranno a scoprire una truffa ben orchestrata da un insospettabile personaggio.