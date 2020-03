Coronavirus, appello a Vasco Rossi de La KOMbriccola del Blasco: Italia chiama Vasco Live rock acustico online

Vasco Rossi sta tornando a casa da Los Angeles e al suo rientro in Italia trova una sorpresa. Una richiesta impegnativa ma al tempo stesso lusinghiera. Il gruppo Facebook VR | La KOMbriccola del Blasco gli chiede un aiuto concreto contro il Coronavirus e lo fa lanciando "L'Italia chiama Vasco". I fan rivolgono al Comandante la richiesta di organizzare nei prossimi giorni un live rock acustico, ovviamente esclusivamente online. "Vasco ti chiediamo di organizzare un live rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Un live contro la paura per portarci un po’ di gioia". L'appello si chiude con la citazione del pezzo Qui si fa la storia: “La disperazione è già qui. C’è solo un modo che io conosco. La disperazione la soffochi con me. Con me”.

Qui il gruppo Facebook VR | La KOMbriccola del Blasco