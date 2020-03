Stasera in tv: programmi del 14 marzo, cosa vedere. Intrattenimento e tanti film: Black or White su Rai1

Stasera, sabato 14 marzo 2020, davanti alla televisione. Tra i programmi TV su rai Uno segnaliamo "Black or white" mentre è in programma l'ultima puntata di "C'è posta per te" su Canale 5 con ospiti .

Altri film di richiamo sono "The wolf of Wall Street" su Rete Movie, "Kung Fu Panda 3" su Italia Uno e "L'ultimo imperatore" su La7.

Andiamo nel dettaglio con reti ed orari.

Rai Uno 22.00 – Black or white (Film drammatico)

L'avvocato Elliot (Kevin Costner) ha perso moglie e figlia. L'unica cosa che resta della sua famiglia è la nipote Eloise. La nonna paterna di Eloise, l'afroamericana Rowena, chiede la custodia della piccola e Elliot dovrà lottare con tutte le sue forze per tenere con sé la bambina.

Rai Due - 21.05 NCSI: Unità anticrimine (Serie tv)

In onda su Rai Due il quinto episodio della serie tv NCSI, giunta alla diciassettesima stagione. In questa puntata il caporale Alimote è accusata dell'omicidio dell'ammaestratore di corvi, Jo Cortez.

Rai Tre - 21.45 – Sapiens: un solo pianeta (Programma d'approfondimento)

In questa nuova puntata di "Sapiens", il ricercatore Mario Tozzi continuerà a parlare di tempo geologico portandoci alla scoperta di quelle tracce storiche che testimoniano l'avanzare inesorabile del tempo.

Rai Movie - 21.10 The wolf of Wall Street (Film comico/drammatico)

Premio Oscar come miglior film del 2014, "The Wolf of Wall Street" racconta le vicende del nevrotico e cocainomane broker Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio), dalla rapida ascesa fino al suo rovinoso declino.

Rete 4 21.27 – Speciale Italia Weekend (Programma di approfondimento)

Torna nel finesettimana il programma d'approfondimento "Speciale Italia Weekend", condotto da Veronica Gentili che, nelle puntate del sabato e della domenica, si alterna alla conduzione a Barbara Palombelli.

Canale 5 - 21.20 – C'è posta per te (People show)

Ultimo appuntamento con il people show condotto da Maria De Filippi "C'è Posta per Te". Per questa ultima puntata non mancheranno emozioni, storie e sorprese con ospiti speciali.

Italia Uno - 21.20 Kung Fu Panda 3 (Film d'animazione)

Il Panda Po assume il ruolo di insegnante di Kung Fu del Palazzo di Giada e dovrà subito affrontare una nuova minaccia: il perfido Kai è deciso a rubare il Chi, l'energia che anima tutte le cose viventi. Per affrontare questa sfida, Po deve imparare a conoscere a fondo se stesso. In questo lo aiuterà sua padre, ritornato improvvisamente e che gli rivelerà la sua appartenenza ad una speciale specie di orsi cinesi.

La5 - 21.10 Inga Lindstrom: Incanto d'amore (Film sentimentale)

Anna Lund è profondamente e segretamente innamorata del suo capo, Sven Berggren. L'uomo, però, dopo la morte della moglie sembra non avere alcuna intenzione di intraprendere una nuova relazione. Quando cambia idea, Anna è troppo spaventata per dichiararsi e decide, allora, di presentare a Sven la sua amica Sophie.

La7 -21:15 – L'ultimo imperatore (Film drammatico)

Nell'Impero cinese del 1908, il piccolo Pu-Yi ascende al ruolo di imperatore a soli tre anni. Il film racconta la sua storia, dagli anni di educazione all'interno della Città proibita alle guerre civili cinesi che rovesceranno l'impero e proclameranno la Repubblica Popolare Cinese.

TV8 -21:30 Agente 007: Si vive solo due volte (Film d'azione)

Su TV8 la serie di film dedicati alle avventure di James Bond. L'agente 007, creduto morto anche dai suoi capi, in realtà è pronto a sgominare una nuova banda criminale intenzionata a far scoppiare la III guerra mondiale.

Sky Cinema Uno - 21:15 Serenity: l'isola dell'inganno (Film drammatico)

Baker Dill si è ritirato su un'isola al largo della Florida per fuggire al suo oscuro passato. Quando però l'ex moglie Karen chiede il suo aiuto per proteggere lei e il figlio dal nuovo e violento marito della donna, Baker è combattuto tra quella che è la sua nuova vita e un passato che torna a perseguitarlo.