Coronavirus, Vasco torna in Italia. Grido di battaglia: Guarderemo oltre l'orizzonte e saremo di nuovo insieme

Odissea nello spazio. "Guarderemo oltre l'orizzonte e saremo di nuovo insieme!". Parola di Vasco Rossi che pubblica sui suoi profili social quella che fu l'introduzione del concerto Modena Park nel 2017. Il riferimento all'attuale situazione che sta vivendo l'Italia a causa dell'epidemia da Coronavirus è più che chiaro. E gli hashtag di un Vasco Rossi di rientro in Italia da Los Angeles, nonostante le mille difficoltà per i voli e un viaggio incredibile, non lasciano spazio ad alcun dubbio. Al Comandante bastano poche parole per spiegare ai fan le sue idee, i suoi obiettivi e la sua situazione: stotornando, adognicosto, ultimovolo, ultimoaereo, monaco, stotornandoacasa, iorestoacasa, stopcoronavirus, stopcovid19, vascorossinonstop. La sfida al virus Vasco l'aveva già lanciata nei giorni scorsi: è una guerra