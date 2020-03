C'è posta per te, stasera sabato 14 marzo 2020 l'ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi

Maria De Filippi conduce l’ultima puntata di stagione del people show 'C'è posta per te'. Andrà regolarmente in onda stasera sabato 14 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. Il programma è prodotto da fascino Pgt per Mediaset. La regia è di Paolo Pietrangeli.

Sui social del popolare programma di Maria De Filippi, appuntamento abituale del sabato sera per molti italiani davanti alla tv, viene annunciata una puntata emozionante. L'inizio della trasmissione sul canale Mediaset è fissato per le ore 21.20. "Ci sarete, vero", viene detto nel post della pagina ufficiale Facebook del programma arrivato alla sua ultima puntata.