Coronavirus, tutti i film di Harry Potter su Italia1 per chi resta a casa: ecco la programmazione

Costretti a restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus, ma ecco un annuncio che fa contenti piccini e anche i più grandi. Su Italia 1 va infatti in onda la maratona di Harry Potter con tutti i film del maghetto più famoso del mondo che verranno mandati in onda e saranno visibili a tutti in televisione con due appuntamenti settimanali.

Dal lunedì 16 marzo in prima serata, comincerà la visione della saga completa. I film saranno trasmessi il lunedì e il martedì, per un mese consecutivo.

Il programma

lunedì 16 marzo “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001).

martedì 17 marzo “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002)

lunedì 23 marzo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004)

martedì 24 marzo “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005)

lunedì 30 marzo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007)

martedì 31 marzo “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009)

lunedì 6 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010)

martedì 7 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).