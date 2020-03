Coronavirus, Wanda Nara dopo i consigli su cosa fare in casa sponsorizza la cena in famiglia

Foto in famiglia ai tempi del Coronavirus per Wanda Nara, segregata in casa con i suoi cinque figli. Sul suo profilo Instagram, la modella e showgirl posta una fotografia in cui è in tavola con i pargoli e il marito Mauro Icardi. L'argentina nelle ultime ore aveva pubblicato un video affrontando il tema del Coronavirus e consigliando alcune attività da fare a chi è costretto a restare in casa per combattere la diffusione del virus. Trascorrere più tempo con i propri bambini era uno dei consigli della showgirl che evidentemente ha voluto dare un ulteriore segnale pubblicando la foto della sua bella famiglia felice e unita.

