Elettra Lamborghini è vero che sei incinta? La risposta della cantante al follower fa sorridere: sì ma...

Elettra Lamborghini incinta? La cantante ed ereditiera aspetta un bambino? No, per ora no. Si tratta soltanto di una fake news, se mai qualcuno l'abbia messa in giro. E' la stessa Elettra a spiegarlo con una battuta che fa sorridere. Tutti sono chiusi in casa a causa del Coronavirus e alloral'artista invita i follower del suo seguitissimo profilo Instagram a farle delle domande. E c'è proprio chi le chiede se è in attesa di un piccolo. Elettra pubblica il botta e risposta nelle sue instastories. "Ma è vero che sei incinta?", chiede il follower. Elettra risponde: "Di cibo sì". E aggiunge anche un cuoricino.

