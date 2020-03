La vita promessa di Rai 1 batte ancora Live, il programma della D'Urso su Canale 5. Si pensa alla terza serie

Si chiude con la conferma del successo di ascolti consolidatosi nelle settimane La Vita Promessa 2, fiction con di Rai1 con Luisa Ranieri, diretta da Ricky Tognazzi. Il risultato dell'ultima puntata della fiction conferma i dati delle precedenti puntate e anzi fa registrare alla fiction di Rai1 una crescita in termini di pubblico medio, con 4.676.000 spettatori pari al 18.5% di share. Un buon risultato per salutare il pubblico, con la concreta possibilità che possa esserci una terza stagione, come Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno detto a Fanpage.it in un'intervista, affermando che il finale permetto un prosieguo e che loro sarebbero pronti a La Vita Promessa 3. Su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.498.000 spettatori pari al 13.2% di share (la presentazione ha registrato 2.429.000, corrispondenti all'8.3% di share).

A seguire c'è Che Tempo che Fa, in onda su Rai2, che ha catturato l’attenzione di 2.595.000 spettatori, equivalenti al 9.3% di share, mentre il segmento Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha toccato 1.961.000 spettatori medi con 9.3% di share.

