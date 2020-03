Coronavirus, Adriana Volpe: il marito e la figlia vanno in Costa Rica. Lei nella Casa del Grande Fratello Vip

Via dal Coronavirus. Il marito di Adriana Volpe e la figlia vanno in vacanza per scappare dal Covid-19. L’annuncio è arrivato via social, dalla pagina Instagram dell’uomo che in un video afferma: “Scappiamo da coronavirus e andiamo in Costa Rica, al caldo”.

Lei, Adriana, resta nella casa del Grande Fratello vip 4. Nei giorni scorsi ha avuto la possibilità di comunicare con Roberto Parli e Gisele, autorizzata dalla produzione del reality, per "motivi personali". E' molto probabile che la conduttrice sia stata messa al corrente del viaggio della sua famiglia. Su questo però, non c'è al momento alcuna conferma ufficiale.