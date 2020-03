Belen Rodriguez, stupenda foto in biancheria intima. I fan: "E' di una bellezza incredibile"

"Que miràs?". Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram pubblica una foto che fa letteralmente impazzire fan e follower. La modella e showgirl è sul suo letto, indossa biancheria intima bianca, guarda intensamente verso l'obiettivo. In passato Belen ha postato foto ben più audaci di questa, in cui si mostrava quasi nuda, ma stavolta l'immagine colpisce ancora di più i suoi ammiratori. Non solo per il gioco del vedo-non vedo, ma anche perché la fotografia è proprio ben fatta da un punto di vista artistico. Ovviamente solita pioggia di like e di commenti. Come quello di Selenegenisella: "Questa foto è di una bellezza incredibile".